Des pluies en Tunisie attendues les 2 et 3 avril 2023 selon l’INM

Des pluies en Tunisie sont attendues les dimanche 2 et lundi 3 avril 2023 selon l’INM. Ces pluies abondantes seront attendues selon les prévisions sur les régions côtières nord et l’extrême nord-ouest du pays, a indiqué vendredi, l’Institut National de Météorologie (INM).

Les quantités journalières de pluie varieront entre 20 et 40 mm, et pourront atteindre localement 60 mm, avec des chutes de grêle par endroits.

L’INM a précisé, dans un bulletin de suivi, que les précipitations seront éparses et temporairement orageuses, sur le nord, le centre et localement sur le sud-est du pays.

Les températures seront en baisse, et les maximales se situeront entre 12 et 16 degrés, au nord et au centre. Elles ne dépasseront pas les 9 degrés dans les hauteurs. Au sud, les températures maximales varieront entre 22 et 26 degrés.

Le vent soufflera fort à très fort, à une vitesse allant de 50 à 70 km/h et atteignant temporairement les 90 km/h sur les régions côtières, les hauteurs, et le sud, où il suscitera des tourbillons de sable.