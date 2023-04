Le ChatGPT interdit en Italie ! Europol craint son utilisation néfaste par des criminels

Le ChatGPT interdit en Italie! La péninsule italique est le premier pays européen à annoncer officiellement l’interdiction du robot conversationnel d’OpenAI dans tout le pays. Selon le gouvernement italien, qui a pris cette décision “avec effet immédiat” vendredi 31 Mars 2023, ChatGPT ne respecte pas la législation sur les données personnelles.

L’Italie avance aussi, dans le communiqué émis par l’Autorité nationale de protection des données personnelles, que l’utilisation du ChatGPT peut nuire aux enfants puisque l’outil informatique accessible à partir de 13 ans, ne propose aucun moyen de vérification de l’âge de ses utilisateurs.

L’Autorité italienne reproche aussi à ChatGPT “l’absence d’une note d’information aux utilisateurs dont les données sont récoltées par OpenAI, mais surtout l’absence d’une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles, dans le but d”entraîner’ les algorithmes faisant fonctionner la plateforme”.

Europol alerte : Des criminels pourraient se servir du ChatGPT

Europol, l’agence de police européenne Europol, a alerté de son côté de la possibilité d’une utilisation néfaste du ChatGPT. Elle explique que des criminels pourraient tirer parti de l’intelligence artificielle comme le robot conversationnel ChatGPT pour commettre des fraudes et d’autres cybercrimes.

Du phishing à la désinformation et aux logiciels malveillants, les capacités en évolution rapide des robots de conversation (chatbots) sont susceptibles d’être rapidement exploitées par des personnes mal intentionnées, a estimé Europol dans un rapport.

Dans ce rapport intitulé “ChatGPT: l’impact des grands modèles linguistiques sur l’application de la loi“, Europol a identifié trois menaces potentielles de ces types de systèmes d’IA et leurs possibles usages par des criminels. Il s’agit de la fraude et ingénierie sociale, la désinformation et le cybercrime.

Nous vous proposons de découvrir ci-dessous le rapport d’Europol :

Télécharger (PDF, 961KB)

A travers son rapport, l’organisme européen veut sensibiliser à l’utilisation abusive potentielle des LLM (Large Language Modeles), ouvrir un dialogue avec les entreprises d’intelligence artificielle (IA) pour les aider à mettre en place de meilleures garanties et promouvoir le développement de systèmes d’IA sûrs et fiables.

Rappelons que ChatGPT est un modèle de langage de pointe basé sur l’Intelligence artificielle (IA), développé par OpenAI et rendu public en novembre 2022. Il faut fournir de grandes quantités de données, telles que des livres, des articles et des sites Web, afin qu’il (le modèle) puisse apprendre les connexions entre les mots et générer de nouveaux contenus.

Tekiano