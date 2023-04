Match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad : où regarder le match de ligue des champions du 01 avril en direct?

Le match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad se joue ce samedi 01 avril 2023 pour le compte de la sixième journée de la phase des poules en Ligue des Champions africaine. L”Espérance Sportive de Tunis affrontera Chabab Riadhi Belouizdad à partir de 23H en Tunisie au Stade Hamadi Agrebi à Radès.

Nabil Maaloul, l’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis indique l’importance de finir la phase de poules de la Ligue des champions en tête du groupe D en remportant ce match face aux algérien à domicile. Il s’agira d’une opposition entre deux formations deja qualifiées et dont les qualités en font deux sérieux prétendants au sacre.

Le match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad sera diffusé en direct live sur la chaine Watania 1 terrestre et beinsports ar 3. Le streaming du match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad est accessible sur le site de beinsports.