Le collectif “Youth For Climate” appelle à la nécessiter d’instaurer un état d’alerte climatique (pétition en ligne)

Le collectif “Youth For Climate” en Tunisie appelle à la nécessiter d’instaurer un état d’alerte climatique. Composé de jeunes militants, ils ont récemment organisé un sit-in devant le Théâtre municipal de Tunis pour faire entendre leur voix et sensibiliser le public à la menace des changements climatiques.

Ils ont lancé une pétition en ligne sur le site sawt.org et appelé le président de la République à agir de manière urgente pour protéger la planète et garantir un avenir durable pour les générations futures.

Selon la Contribution déterminée au niveau national actualisée (CDNAA), les impacts des changements climatiques se traduiront par une baisse des rendements et la réduction de la superficie des cultures arboricoles et céréalières, une perte de la fertilité des sols et de la superficie des terres cultivables.

Les projections climatiques prévoient également une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de sécheresse prolongée. Les récoltes de céréales pourraient chuter de près de 40% à l’horizon 2050, tandis que la production oléicole pourrait diminuer de 32%.

En outre, la part de la production agricole dans le PIB national pourrait diminuer de 5% à 10% d’ici 2030, selon les scénarios d’ouverture économique du secteur agricole.

Face à ces défis, le collectif “Youth for Climate” en Tunisie exhorte les autorités à agir avec détermination pour préserver l’environnement et protéger l’avenir de la Tunisie et de ses citoyens.

