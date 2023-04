Dar Sebastian à Hammamet abrite l’événement ramadanesque “Au Clair de la Lune”. Il est organisé par le centre culturel international de Hammamet, Maison de la méditerranée pour la culture et les arts du 04 au 09 Avril 2023.

Il s’agit là d’une manifestation artistique spécial ramadan 2023 à Hammamet avec un programme centré sur la musique soufie et le malouf en plus de la musique électronique. Au programme une liste de six spectacles spirituels qui seront présentés par des artistes tunisiens.

Plusieurs artistes talentueux sont attendus dans le cadre de cette manifestation à l’instar de Benjemey et Haythem Hdhiri, Jihed Khemiri, Mohamed Ali Chebil, Hatem Derbel et plusieurs autres.

Programme de l’événement ramadanesque “Au Clair de la Lune”2023

La soirée inaugural se fera avec le spectacle gratuit Tawaf, une performance exceptionnelle accompagnée d’une mise en scène lumineuse qui combine poésie, danse et musique et qui expose les créations calligraphies de Nja Mahdaoui.

