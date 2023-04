Netflix produira des films et des séries originaux beaucoup moins dès 2023

Netflix a annoncé qu’elle met un terme à la production de contenus originaux pour sa plateforme. Ce choix fait partie d’une restructuration de sa division en charge de la création de films et de séries exclusifs, qui s’accompagne d’une vague de licenciements.

D’ailleurs, la gigantesque plateforme de streaming prévoit de diffuser seulement 30 films.

Il est à souligner que durant ces dernières années, Netflix a réussi à devenir l’un des plus gros producteurs de cinéma dans le monde, et ce d’après les nombreuses séries et films diffusés par cette entreprise.

Cependant, devant une telle abondance, les abonnés de la plateforme partagent toujours la même critique : toutes ces productions sont de qualité très inégale. D’ailleurs, Bloomberg trouve qu’il s’agit de la principale raison derrière la réduction du nombre de contenus originaux cette année par Netflix.

Malheureusement, les films à « petits » budgets seront impactés par cette décision prise par l’entreprise de streaming. Jusqu’à présent, une équipe était responsable de films coûtant moins de 30 millions de dollars, tandis qu’une autre était responsable de films coûtant entre 30 et 80 millions de dollars. Au cours des semaines à venir, ces deux équipes seront fusionnées en une seule.