Authentic Tunisia une campagne pour promouvoir le tourisme alternatif en mai par Wantotrip 

Authentic Tunisia est l’intitulé d’une campagne pour promouvoir le tourisme alternatif en Tunisie qui sera bientôt lancée par la startup Tunisienne Wantotrip. Les fondateurs de la startup Wantotrip Shahrazad Ramadi et Makram Hermassi se sont entretenus avec le ministre du tourisme Moez Belhassen afin de présenter ce programme spécial que l’entreprise mettra en œuvre à travers “Tunisie authentique” (Authentic Tunisia) pour promouvoir le tourisme alternatif et durable en Tunisie au cours du mois de mai 2023.

Un nombre important d’influenceurs du monde seront invités dans le cadre de la campagne ‘Authentic Tunisia’ à vivre une expérience unique et authentique en relation avec les coutumes, les traditions et les aventures dans diverses régions de la Tunisie et en faire la promotion à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Le ministre du Tourisme a salué les efforts déployés par la startup Wantotrip pour promouvoir les diverses ressources touristiques de notre pays et a souligné que le ministère du Tourisme apportera un soutien total à la réussite de cette campagne.

Il a également souligné l’importance du rôle des jeunes, en particulier les influenceurs et les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, dans la réalisation de changements positifs et la création de nouveaux projets innovants.

Créée en 2019, Wantotrip est une plateforme de voyages qui utilise le pouvoir du marketing d’influence pour promouvoir des voyages à thème, en petits groupes, opérés par des agences de voyages partenaires et accompagnés par des leaders de communautés. Chahrazed Remadi a lancé un compte commun avec son mari, Makrem Hermassi sur les réseaux sociaux sous le nom “Mak&Cha” pour promouvoir la plateforme.

Tekiano