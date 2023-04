Météo en Tunisie : Des pluies isolées attendues sur le nord et le centre

La Météo en Tunisie est marquée mercredi 05 avril 2023 par des pluies isolées sont attendues sur le nord et localement le centre, d’après le bulletin quotidien de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations seront orageuses sur les régions côtières nord, alors que le ciel sera nuageux au sud du pays. Le vent soufflera fort près de côtes et au sud où il sera accompagné des phénomènes du sable. La mer sera très agitée au nord à agitée au reste des zones cotières.

Les températures maximales se situeront entre 13 et 18 degrés au nord et aux hauteurs, entre 20 et 25 degrés ailleurs. Elles atteindront les 30 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.