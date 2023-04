Illuminations d’El Halfaouine : Les festivités célébrant les 40 ans du TNT se poursuivent

Les illuminations d’El Halfaouine, entre le Palais du théâtre et la place publique débutent mercredi 6 avril pour se poursuivre jusqu’au samedi 15 Avril. Après une semaine intense au 4ème art, célébrant la journée mondiale du théâtre, les festivités du Théâtre National Tunisien TNT se poursuivent à Halfaouine.

Entre le Palais du Théâtre et la place d’el Halfaouine, place publique qui le jouxte, le mois de Ramadan sera célébré en théâtre, danse, musique et performance. Le théâtre national Tunisien qui fête cette année son 40ème anniversaire sous le slogan : 40 ans de Théâtre, un rêve, une vie , offre au public une programmation interdisciplinaire sous l’intitulé “Tajallyet El Halfaouine” ou “illuminations D’El Halfaouine.”

Illuminations D’El Halfaouine est un évènement qui s’inscrit dans la continuité des Nuits de Halfaouine et propose, dans cette première édition que se tiendra du 6 au 15 avril un programme distingué et varié de spectacles qui allie théâtre, musique, danse et arts de la scène, en parfaite harmonie avec la vocation de l’institution, l’esprit du mois de Ramadan et la spécificité du lieu.

L’inauguration se fera mercredi 06 avril ave le souffle soufi de Kalimat qui engage le public dans un voyage spirituel à travers une performance jouée, dansée et une musique qui enveloppe un texte.

Au fil des mots, au grès de l’interaction et de la synergie, le souffle mystique que propose Marwa Mannai fait appel aux paroles lumineuses de Jalal al-Din al-Rumi, Shams al-Tabrizi, Ibn Arabi, Rabia al-Adawiya, et de bribes de Friedrich Nietzsche, Nikos Kazantzakis et Marguerite Duras… les mots, Kalimat, appellent à une communion guidée par des artistes et des performeurs.

Programme des illuminations d’El Halfaouine

La clôture se fera avec la pièce de théâtre Métamorphose 2, une performance théâtrale dans laquelle Essia Jaibi met en scène Jalila Baccar dans une écriture commune. Le projet dans sa nouvelle formule a été présenté pour la première fois devant le public à Dream City 2022.

