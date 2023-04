Soirée Bibliothèque Humaine à l’IFT en partenariat avec l’association InnoPeace

Une Soirée Bibliothèque Humaine est organisé à l’Institut Français de Tunisie, IFT, mercredi 12 avril en partenariat avec l’association InnoPeace. Le mois du ramadan, mois de la tolérance et de la fraternité constitue une excellente occasion pour faire ressurgir ce concept de Bibliothèque humaine qui casse les barrières et favorise l’acceptation de l’autre.

Cet événement vise à sensibiliser sur les stéréotypes et les discriminations, qu’ils soient fondés sur l’origine, la couleur de peau, l’apparence physique, la religion, les croyances, le sexe, le handicap, etc. et ce en reprenant l’univers et le champ lexical de la bibliothèque.

Le principe est simple: la Bibliothèque humaine fait se rencontrer un lecteur ou une lectrice et un livre, le livre étant en fait une personne qui s’exprime sur son parcours et les discriminations qu’elle a vécues.

Chaque session de “lecture” dure environ 30 minutes, puis le lecteur peut choisir d’aller lire un autre livre. Les participants auront l’occasion d’échanger avec des personnes de différents horizons et d’apprendre de leurs expériences.

Les Bibliothèques humaines (Human Library Organization) est un concept créé en 2000 par l’organisation danoise pour les jeunes : «Stop the Violence». L’objectif est de lutter contre les discriminations.

Par ailleurs l’association Inno-PEACE propose trois ateliers simultanés : un atelier de langue amazighe, un atelier de langue des signes et un atelier de projection de films documentaires. L’entrée est libre et gratuite.

I.D.