Pendant que le milliardaire Elon Musk était poursuivi pour avoir promu le dogecoin qui est une crypto-monnaie avec une image du Shiba Inu, le propriétaire de Twitter a changé le logo du réseau social en celui de la cryptomonnaie, le mardi 4 avril 2023.

Après que l’oiseau est devenu un chien, les gens ont cru qu’il s’agit d’une plaisanterie de courte durée, mais cette décision a fait augmenter le dogecoin de 0,08 dollar à plus de 0,10 dollar, ce qui est l’équivalent d’une hausse de plus de 20%.

En effet, le propriétaire de la plateforme utilise depuis longtemps Twitter pour faire de l’autopromotion et de l’humour en faveur de la cryptomonnaie dogecoin, un jeton numérique hautement volatile créé initialement comme une blague.

Rappelons qu’un investisseur ayant perdu de l’argent à cause du dogecoin a déposé en juin 2022 une plainte demandant 258 milliards de dollars à Elon Musk et à ses sociétés Tesla et SpaceX, mais Musk a rejeté toutes ces allégations.