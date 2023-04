Wikipédia planifie de recruter ChatGPT pour créer des milliers d’articles

ChatGPT est devenu une star et une vedette dans le monde grâce à ses capacités et ses compétences qui peuvent remplacer celles des êtres humains, et ce souvent en un temps record, ce qui risque de leur faire perdre les emplois qu’ils occupent.

En effet, le fondateur de la célèbre encyclopédie en ligne, Wikipédia, envisage d’adopter cette IA. Mais rien n’est encore décidé pour le moment, mais d’après l’avis de Jimmy Wales, le débat est ouvert au sein de la direction de Wikipédia.

On sait tous que l’IA d’OpenAI suscite la polémique, vu qu’elle soulève beaucoup de problèmes d’éthique, et le fondateur de Wikipédia en est tout à fait conscient : « les modèles existants ne sont pas assez bons, mais nous sommes également intéressés, parce qu’il semble y avoir beaucoup de possibilités dans ce domaine ».

De plus, de nombreux experts estiment que ChatGPT est encore loin d’être une technologie très fiable malgré sa puissance. Une étude de NewsGuard affirme même que cette IA favorise et stimule la propagation de fake news.

En effet, celui-ci donne fréquemment des réponses fausses et non fiables. Ce n’est pas nécessairement volontaire, mais ce phénomène, dans les mains fausses, cède la place à toutes sortes de manipulations.

Wikipédia est souvent accusé d’héberger des articles « orientés », de ce fait, une adaptation de ChatGPT risque d’amplifie les fausses informations.

Me Wales souligne : « un des problèmes avec ChatGPT est ce qu’ils appellent en IA, l’hallucination — moi j’appelle ça mentir […] Nous devons être très prudents à ce sujet ».