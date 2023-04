Aïd Al Fitr 2023 correspondant au premier jour de Chawel 1444 et qui marque la fin du mois de ramadan 2023 sera célébré selon les calculs astronomiques à partir du vendredi 21 avril, a souligné vendredi Sarra Senoussi, responsable du pavillon Univers à la Cité des sciences à Tunis (CST) à la TAP.

La responsable a signalé qu’il sera possible d’observer le croissant de Aïd Al Fitr 2023 avec un télescope dans la nuit de jeudi 20 avril (29 Ramadan 1444) et il ne sera pas possible de l’observer à l’œil nu. La conjonction centrale de la lune aura lieu jeudi 20 avril à 5 heures 12 du matin.

Elle a également souligné que le coucher du soleil du jeudi 20 avril correspondant au 29ème jour du mois de Ramadan 1444 aura lieu à 18h59 minutes, tandis que le coucher de la lune aura lieu à 7 h32 minutes, soit 33 minutes après le coucher du soleil.

La lune sera alors à une hauteur de 6 degrés et 2 secondes, ce qui signifie que l’âge de la lune au coucher du soleil à Tunis sera de 13h46 minutes, ce qui la rendra visible avec un télescope mais invisible à l’œil nu.

Toutefois, la responsable a souligné que le mufti de la république demeure la seule partie habilitée à annoncer officiellement le jour de la fête l’aïd.

Tekiano avec TAP