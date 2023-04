Où se trouvent les millionnaires en Afrique? Des pays arabes dans le classement

Le nombre des millionnaires en Afrique a baissé de 12% sur la décennie 2012-2022 selon les données du cabinet Henley & Partners à cause particulièrement de la faible croissance économique des trois grandes économies africaines, en l’occurrence le Nigeria, l’Egypte et Afrique du Sud, durant cette période.

Néanmoins, le dernier rapport du cabinet Henley & Partners a recensé en 2022 sur le continent africain, 138 000 millionnaires en Afrique qui compte 1,4 milliard d’habitants, rapporte webmanagercenter.com. Sont recensés aussi en Afrique 328 milliardaires et 23 centi-millionnaires. Et leur fortune totale est évaluée à 2 400 milliards de dollars.

Sans grande surprise, l’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, compte le plus grand nombre de millionnaires (37800) et de milliardaires (98). Trois pays nord-africains se trouvent dans ce classement à savoir l’Egypte (2ème avec avec 16100 millionnaires et 54 milliardaires), Le Maroc ( 5ème avec 5800 millionnaires et 28 milliardaires) et l’Algérie (7ème avec 2800 millionnaires et 8 milliardaires).

Classement des 10 pays africains où résident le plus de millionnaires en Afrique (2012-2022)

Les prévisions du cabinet Henley & Partners affichent une forte croissance du nombre des millionnaires africains pour la décennie 2022-2032, le nombre devrait atteindre les 195 000 millionnaires en 2032.

Le cabinet de consultation en migration d’investissement basé à Londres Henley & Partners propose un double top annuel des fortunes mondiales en collaboration avec la société New World Wealth spécialisée en intelligence patrimoniale mondiale.

Le classement se fait en croisant le succès individuels et considérations géographiques pour aboutir à une liste des villes et des pays africains hébergeant le plus grand nombre de millionnaires en dollars américains. A noter que pour figurer dans ce club des super riches, il faut obligatoirement disposer d’au moins 100 millions de dollars.

