Après ChatGPT et Bard, Meta va lancer sa propre IA en décembre 2023

Suite à la concurrence continue des IA entre Bard et ChatGPT, Meta se prépare à dévoiler sa propre IA générative maison, dont le nom n’est pas encore connu et qui devrait normalement débarquer en décembre prochain et s’adressera spécifiquement aux marques et annonceurs.

L’information la plus surprenante c’est de savoir que la firme de Mark Zuckerberg travaille discrètement sur l’intelligence artificielle depuis 2013 !

Soulignons que depuis l’explosion de ChatGPT auprès du grand public, Meta était resté éloigné de la guerre qui a éclaté entre Microsoft et Google.

On peut conclure que Meta prend son temps par rapport à l’entreprise de Mountain View. «Nous sommes convaincus d’être en avance », explique Andrew Bosworth, CTO de Meta, à Nikkei Asia. « Un grand nombre des techniques utilisées actuellement dans le développement de modèles de langage à grande échelle a été mise au point par nos équipes .»

Selon les médias, Meta se prépare pour un lancement en décembre 2023, comme l’a confirmé Andrew Bosworth. À l’instar de ChatGPT, Bing Chat et Bard, l’intelligence artificielle sera en mesure de générer du texte et des images à partir des besoins de l’utilisateur.

D’ailleurs, Meta se distingue par la cible qu’elle atteindre, puisqu’elle se focalisera sur les marques et les annonceurs.