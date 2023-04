Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux sur l’ensemble des régions du pays

La Météo en Tunisie est marquée par un ciel peu nuageux sur l’ensemble des régions du pays en ce lundi 10 avril 2023. Le temps sera propice, aux premières heures de la journée à l’apparition d’un brouillard au sud-est.

Le vent soufflera faible à modéré, sa vitesse sera relativement plus forte, l’après-midi près des côtes et des hauteurs, selon l’Institut national de la météorologie (INM). La mer sera peu agitée à moutonneuse.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 23 et 27 dans le reste des régions.