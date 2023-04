Pénurie d’eau en Tunisie : Une campagne de sensibilisation cible le secteur touristique

Pour aider à faire face à la pénurie d’eau en Tunisie, une campagne de sensibilisation à l’économie de l’eau dans le secteur touristique vient de démarrer dans le gouvernorat de Médenine.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’adhésion du secteur touristique à l’effort national visant l’économie de l’eau et la lutte contre le stress hydrique en Tunisie, a déclaré aux médias, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, lors d’une visite de travail, lundi, dans la zone touristique Djerba-Zarsis (région de Medenine).

Elle s’insère également dans le cadre des initiatives du secteur et des efforts déployés dans le but de réduire la consommation de l’eau, estimée à 2% de la consommation nationale. “Le secteur touristique n’est pas non plus un gaspilleur ou un grand grand consommateur d’eau, même si les chiffres (2% de la consommation nationale), témoignent d’une moyenne de consommation assez élevée”, a lancé le ministre à cette occasion, évoquant des programmes et projets visant à préserver et à rationaliser la consommation de l’eau.

Il a également cité les stations pour le traitement des eaux usées qui ont été installées dans de nombreuses unités hôtelières et les stations de dessalement de l’eau de mer et autres visant à atteindre un taux de traitement de 100% à utiliser pour arroser les périmètres irrigués et les espaces verts.

D’après le ministre, les nouvelles normes de classification des établissements touristiques exigent forcément un audit hydraulique pour chaque unité touristique outre l’installation d’équipements d’économie d’eau.

L’Etat devrait encourager les professionnels et les investisseurs à s’orienter vers l’économie de l’eau, estime Mohamed Moez Belhassine, rappelant les décisions prises dans le cadre de la Loi de finances concernant l’économie de l’eau dans la consommation des ménages.

Tekiano avec TAP