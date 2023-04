La GIZ lance un appel à candidatures pour participer à un programme d’accompagnement en IA visant à promouvoir l’utilisation de l’Intelligence Artificielle par les startups pour stimuler la croissance économique.

Ce programme dénommé “AI RISE PROGRAM ” d’une durée de 8 mois et dédié aux startups et aux PME en IA. Il vise à connecter des startups/PME IA avec des entreprises du secteur privé ou du secteur public pour cocréer des solutions IA répondant à leurs défis, précise la GIZ dans le son communiqué.

Les startups tunisiennes ou PME utilisant des technologies en Intelligence Artificielle et qui cherchent à accéder à de nouveaux marchés sont appelés à candidater au programme AI Rise Program avant le 30 avril 2023 en cliquant sur le lien suivant : https://buff.ly/41gY215

Le programme est soutenu par l’initiative spéciale ” Emploi décent pour une transition juste ” (Invest for Jobs) du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son programme de transformation digitale avec l’appui de Deloitte.

