L’ANME distribuera 400 mille ampoules économiques LED à Tozeur, Djerba et Tunis. L’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME) précise que la distribution se fera à partir du 1er mai 2023 à Tozeur, Djerba et Tunis, à raison de 3 lampes par foyer.

Ces lampes permettront de réduire la facture de consommation de l’électricité de 40%, a indiqué Abdelkader Baccouche, directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à l’ANME et coordinateur de ce programme dans une déclaration à l’agence TAP.

“Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de remplacement de 4 millions de lampes à incandescence par des lampes LED (PROMO-LED) qui cible plus de 1,2 million de foyers tunisiens”, a-t-il rappelé.

Financé à hauteur de 40 millions de dinars par le Fonds de Transition énergétique (FTE), ce programme prévoit quatre phases de distribution d’ampoules dont la première démarrera à Tozeur et ciblera 4500 foyers.

Si le choix s’est porté sur Tozeur, en tant que gouvernorat pilote, c’est parce qu’elle sera d’ici 2025, une région écologique qui abritera deux unités de production d’électricité à partir d’énergie solaire.

Pour ce qui est de la deuxième phase, le responsable a fait savoir qu’un appel d’offres sera lancé cette année afin d’acquérir 1,2 million d’ampoules qui seront distribuées en 2023, ajoutant que les 3e et 4e phases du projet sont prévues en 2024 et 2025 dans le reste des régions.

Selon lui, les foyers qui bénéficieront de ces ampoules font partie des clients de la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) dont la consommation en électricité ne dépasse pas 150 Kilowatts/heure par mois et 1800 Kilowatts/heure par an.

Et d’ajouter que l’opération de distribution de ces ampoules dont le coût varie entre 5 et 4 dinars, sera assurée par l’ANME, la STEG et l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) qui recyclera les ampoules à incandescence.

Le remplacement de 4 millions de lampes à incandescence par des lampes LED va contribuer à réduire la consommation des ménages de 80% , selon Baccouche.

Tekiano avec TAP