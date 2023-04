Météo en Tunisie : Vent fort sur les côtes et le sud avec tourbillons de sable

La Météo en Tunisie est marquée par un vent fort sur les côtes et le sud en ce jeudi 13 avril 2023 dépassant temporairement 70 km/h. Le vent soufflera en rafales où il sera accompagné de tourbillons de sable. La mer sera agitée, à très agitée puis houleuse et la vigilance est requise pour les activités de navigation et de pêche.

Une baisse des températures est attendue au nord et dans les hauteurs où les maximales seront comprises entre 20 et 28°C. Dans le reste des régions, les températures restent élevées et les maximales varieront entre 28 et 34°C.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions à densément nuageux sur le nord l’après-midi avec des pluies éparses sur l’extrême nord.