Voici les meilleurs concerts qui ont marqué l’histoire du Festival International de Carthage : Céline Dion est en tête de la liste

Le Festival International de Carthage est un festival annuel de musique et de performances artistiques qui se déroule en Tunisie depuis 1964. Il a accueilli de nombreux artistes nationaux et internationaux au fil des années, offrant des performances musicales variées dans différents genres et styles.

Il est difficile de désigner un seul concert comme le meilleur, car cela dépend des préférences individuelles et des opinions subjectives de chacun.

Voici quelques concerts mémorables qui ont marqué l’histoire du Festival International de Carthage :

Concert de Julio Iglesias en 1987 : Le célèbre chanteur espagnol a offert une performance romantique et charismatique, attirant une grande foule de fans.

Concert de Céline Dion en 2008 : La célèbre chanteuse canadienne a offert une performance exceptionnelle et émouvante devant une foule de fans enthousiastes.

Concert de Sting en 2012 : Le chanteur britannique a offert un spectacle énergique et captivant, mêlant rock, pop et musique du monde.

Concert de Youssou N’Dour en 2014 : Le chanteur sénégalais, connu pour son style musical afro-pop, a offert un spectacle énergique et entraînant, faisant danser la foule.

Concert de Kadhem Saher en 2016 : Le chanteur irakien a offert une performance vocale puissante et émotionnelle, avec des chansons d’amour et de poésie.

A souligner que cette liste est subjective et que d’autres personnes pourraient avoir des opinions différentes sur les meilleurs concerts du Festival International de Carthage en fonction de leurs préférences musicales et de leurs expériences personnelles.

Le festival continue d’accueillir des artistes internationaux de renom et offre une plateforme pour des performances musicales mémorables chaque année.