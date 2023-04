L’association Djerba Insolite inaugure prochainement son parc à vélos solidaire et participatif, nommé “SoliBikes“, situé à Taourit, Houmt Souk, Djerba. L’ouverture officielle de SoliBikes est prévue pour samedi 29 Avril 2023, la population locale ainsi que les visiteurs seront invités à découvrir ce parc dédié aux déplacements écologiques.

SoliBikes proposera des services de location de vélos, des sorties guidées, des ateliers de réparation, des rencontres et des formations dans le domaine du vélo. Lors de l’inauguration, l’association remettra également à la municipalité de Houmet Souk Djerba deux triporteurs de collecte des déchets et un Un abri vélo.

Ces initiatives ont été développées en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie dans le cadre du projet “Jeune Écolo Djerbien” et avec WWF Tunisie et Shanti pour le projet “Djerba Biking”.

L’objectif de ces projets est de promouvoir le tourisme durable et de sensibiliser les habitants et les visiteurs à la protection de l’environnement en utilisant le vélo comme un moyen de transport écologique et éco-friendly à Djerba.

Tekiano avec Djerba Insolite