La Tunisie, 2ème rang mondial en termes de pourcentage de diplômés en sciences et en ingénierie

La Tunisie se classe au deuxième rang mondial en termes de pourcentage de diplômés en sciences et en ingénierie, avec 37,9 % des diplômés de l’enseignement supérieur obtenant un diplôme dans ces domaines. Selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, les étudiants tunisiens ont les meilleures chances d’obtenir un diplôme comme la Malaisie.

D’autres pays du Maghreb, tels que l’Algérie, la Mauritanie et le Maroc, ont également un pourcentage élevé de diplômés en STEM en raison de la prévalence de l’ingénierie informatique dans la région.

En termes absolus, c’est l’Inde qui compte le plus grand nombre d’étudiants en STEM, avec 34 % des étudiants choisissant cette filière. Les pays d’Europe de l’Ouest, en revanche, ont des pourcentages relativement bas de diplômés en STEM, avec seulement 26 % au Royaume-Uni, 25 % en France et 23 % en Espagne. Les pays d’Amérique, tels que les États-Unis et le Brésil, ont également des proportions faibles, avec 19,6 % et 17,5 % respectivement.

La Tunisie a réussi dans ces domaines grâce à la présence d’institutions d’enseignement supérieur de renommée internationale et à la mise en place de politiques visant à encourager la formation en STEM, notamment par l’octroi de bourses aux étudiants et la collaboration avec des entreprises pour offrir des stages et des formations pratiques.

Cependant, le pays doit continuer à investir dans ces domaines pour maintenir sa compétitivité sur le marché mondial et s’assurer que ses diplômés en STEM sont bien préparés pour leur carrière.