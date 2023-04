L’huile d’olive tunisienne conditionnée a remporté 19 médailles au Japon et à New York

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie indique que l’huile d’olive tunisienne conditionnée a décroché 10 nouvelles médailles dont 6 en or au Concours international d’huile d’olive JOOP au Japon (mardi 11 avril 2023), et 9 médailles au Concours international de l’huile d’olive de New-York “NYIOOC 2023” organisé fin mars 2023.

Ces distinctions s’ajoutent aux 300 médailles remportées en 2022 et aux 214 médailles remportées en 2021, ce qui a permis à l’huile d’olive tunisienne d’intégrer le top 10 mondial pour la première fois.

En effet, ces succès internationaux contribuent à promouvoir davantage l’huile d’olive tunisienne dans le monde entier, auprès des experts du secteur et des consommateurs, selon le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Dans le cadre de cette promotion, la Tunisie participera également au Salon International de l’agroalimentaire “Summer Fancy Food Show 2023” qui se tiendra en juin 2023 à New York, avec un stand dédié à l’huile d’olive conditionnée aménagé par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), suite au succès de sa participation à l’édition 2021 du même salon.

Rappelons que l’huile d’olive tunisienne conditionnée a été présentée au Salon International de l’agroalimentaire “Gulfood 2023” qui s’est déroulé en février dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec la participation de 16 entreprises tunisiennes spécialisées dans la production, le conditionnement et l’exportation de l’huile d’olive.

