Météo en Tunisie : Baisse des températures et vent fort près des côtes nord

La Météo en Tunisie est caractérisée par une baisse des températures vendredi 14 avril 2023 et vent fort qui soufflera près des côtes nord. Les températures maximales seront comprises entre 17 et 21°C dans le nord et les hauteurs et entre 22 et 27°C ailleurs.

Un vent fort se poursuit prés des côtes nord. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord, et agitée sur les autres côtes. Le ciel sera densément nuageux sur le nord et partiellement nuageux sur le centre et le sud.