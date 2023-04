MIFF 2023 : Master International Film Festival revient du 6 au 13 Mai 2023 à Yasmine Hammamet

MIFF 2023 ou Master International Film Festival (MIFF) revient dans une deuxième édition du 6 au 13 mai 2023 à Yasmine Hammamet. Les grandes lignes de cette nouvelle session ont été présentées par le Président fondateur du MIFF, le cinéaste Mokhar Ladjimi, et Ali Miaoui, Directeur Général du Groupe « La Paix », chargé de la gestion de ladite Médina et co-organisateur de ce festival.

Ladjimi a précisé que plus d’une vingtaine de nationalités sera présente lors de ce MIFF 2023, avec de nombreuses nouveautés pour les différentes manifestations comme le « Mobile Film », relatif aux réalisations par le biais du mobile, pour des séquences d’une minute pas plus, et qu’à l’occasion du centenaire du cinéma tunisien, différentes expressions seront au programme dont des Panels qui toucheront aux musiques de films, à la numérisation ou au « Shooting en Tunisie », en rapport avec les conditions et les aléas du tournage dans notre pays.

Lors de ce MIFF 2023, il y aura aussi des Master Class, un Focus Latinos, autour du cinéma d’Amérique Latine, en plus d’un Panorama sur des films documentaires, alors que l’attraction pour cette édition sera le « Ciné Beach », des projections sur la plage de Yasmine Hammamet, en face de la Médina.

Pour la sélection officielle et la compétition internationale, il y aura 12 longs métrages, 12 courts métrages et 6 films documentaires, en plus d’autres films à projeter dans les 4 salles dont dispose la Médina Yasmine Hammamet et au Fort de Hammamet, une manière de promouvoir et le cinéma et le festival au large public.

Quant aux jurys, ils seront composés de 7 membres pour celui des longs métrages dont le président sera le célèbre Jorge Arriagada du Chili, 5 autres pour le jury des CM, et de même pour les documentaires et le « Mobile Film » ; le dernier jury étant celui désigné par l’UNESCO, pour le prix ICFT – CICT.

Des hommages seront évidemment rendus à de célèbres stars du cinéma pour le « Trophée de la Diaspora », comme pour Dorra Zarrouk, ainsi que Fethi Haddaoui, la star égyptienne Yosra, alors que l’invitée d’honneur sera la réalisatrice Salma Baccar.

Le personnage principal choisi pour orner l’affiche du MIFF 2023 est « Boussaâdia » ; celui qui a traversé les continents, tout comme le cinéma, pour arriver à son but. Une symbolique très significative du rôle que joue le cinéma chez les différentes sociétés.

