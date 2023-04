OPPO et l’association Un sourire pour Tous s’associent pour distribuer des couffins de Ramadan. Ces dernières années, OPPO a intensifié ses actions sociales et de solidarité en Tunisie dans le cadre de sa politique citoyenne et de responsabilité sociétale.

A l’occasion du mois saint, la marque technologique et innovante OPPO, classée 4ème dans le monde, vient de concrétiser un partenariat avec l’association tunisienne ‘‘Un Sourire pour Tous’’, connue par ses œuvres humanitaires dans les régions défavorisées.

OPPO a ainsi consolidé les fonds de l’association USPT afin de mener à bien ses actions de distribution de Couffins de Ramadan à des centaines de familles nécessiteuses situées dans les délégations d’EL Aroussa (gouvernorat de Siliana) et Sejnane (gouvernorat de Bizerte). Des grands packs comportant des produits alimentaires de base ont été ainsi distribués.

D’après Ramzi Ferchichi, directeur de la marque OPPO en Tunisie, « Par cette action sociale et solidaire, OPPO vise à consolider ses liens avec la société tunisienne, à soutenir des communautés vulnérables et à rendre le sourire à des centaines de familles dans le besoin durant le mois de Ramadan ».

Il est à rappeler que OPPO a lancé, fin mars 2023, une campagne RAMADAN KAREEM dans le monde arabe et islamique, en associant les valeurs humaines du mois saint aux performances de ses technologies innovantes, conformément à son crédo “Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde”. Des actions de soutien communautaire ainsi que des jeux multiples faisant gagner plein de cadeaux ont été organisés, témoignant de l’engagement d’OPPO sur ces marchés et de son ouverture sur les civilisations du monde entier.

La marque internationale, d’origine chinoise est, en effet, présente dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts et 4 centres de R&D dans le monde. Des millions d’utilisateurs sur les cinq continents utilisent ses appareils connectés et innovants, issus de technologies de pointe.

L’Association “Un Sourire Pour tous”, créée après la révolution de 2011, a été bien ancrée dans le paysage associatif tunisien. Elle compte plus de 40 volontaires qui se penchent périodiquement à améliorer la qualité de vie des habitants des régions les plus démunies sur le territoire tunisien.

D’après sa présidente Hayfa Derouiche « Outre la distribution des dons, notre association USPT contribue à assurer un encadrement et une protection sociale aux catégories vulnérables des populations sans revenus ou à revenu limité. Elle s’engage à être neutre et transparente, à respecter l’être humain et sa dignité et à promouvoir la démocratie participative et le développement durable ». Elle a ajouté « Nous remercions nos différents partenaires, publics et privés, dont OPPO, et nous espérons persévérer dans cet élan de soutien et de solidarité communautaire ».

Tekiano avec communiqué