FILT 2023 :  330 exposants de 22 pays attendus au salon du Livre du Kram 

FILT 2023 ou la 37e édition de la Foire Internationale du livre de Tunis se tiendra à partir du vendredi 28 avril pour se poursuivre jusqu’au dimanche 7 mai 2023 au Palais des expositions du Kram et aura pour slogan cette année “Volez… par les ailes du livre !”.

Nous avons lu ensemble le livre pour vivre deux fois…Nous avons atteint la 37ème édition et Nous continuons de Planer avec les Ailes du Livre… Il y’a plus de 40 ans, la 1ère édition de la foire internationale du livre de Tunis a vu le jour, et nous voilà aujourd’hui annonce le lancement de la 37ème édition souligne le comité organisateur du FILT qui a passé en revue les orientations et les programmes de cette édition lors d’une conférence qui s’est tenue à la Cité de la Culture.

La 37ème édition du Filt porte le nom de feu Feu Béchir Ben Slama (1931-2023), en hommage à ce grand intellectuel et ministre qui a imprégné la culture tunisienne et qui était à l’origine du lancement de grands événements culturels à l’instar de la Foire Internationale du Livre de Tunis.

L’affiche met en avant le grand penseur Abderrahmen Ibn Khaldoun. Sa statue a été choisie en hommage à sa terre de naissance la Tunisie et à l’avenue emblématique, l’avenue Habib Bourguiba, leader convaincu de la valeur de la culture et du statut des écrivains.

La statue a été redessinée sur un fond représentant une tablette d’argile écrite en écriture cunéiforme, la plus ancienne forme d’écriture dans l’histoire. Ce choix rend hommage à l’invité d’honneur de l’Irak, où la civilisation sumérienne est née dans les terres mésopotamiennes.

La statue d’Ibn Khaldoun a également été colorée avec des couleurs vives pour souligner notre attachement à concilier authenticité et modernité, précise les organisateurs. Des influences artistiques, telles que les “glitches”, ont également été ajoutées pour représenter directement le monde numérique, confirmant notre ouverture à tous les supports d’écriture, du cunéiforme aux médias électroniques modernes.

Presque 330 exposants sont attendus en provenance de 22 différents pays. Les invités d’honneur de cette édition sont L’Iraq ainsi que l’institution culturelle Qatari “Katara”. De plus, à peu près 100 manifestations seront organisées tout au long des 10 jours du FILT, à raison de 10 activités par jour, précise Zahia Jouirou directrice du FILT.

Le programme culturel sera axé sur des questions d’actualité avec un focus spécial sur l’évolution des supports de lecture et l’orientation internationale vers la numérisation. Le développement durable, les questions environnementales et les médias seront également au cœur des conférences prévues.

Le programme compte plusieurs rencontres et débats, ainsi qu’une variété d’activités dédiées aux enfants et aux adolescents. Plus de 300 manifestations, issues de 18 pays, sont également au menu du programme spécial enfants qui aura la Lettonie comme invité d’honneur. Littérature, contes, spectacles, danse, théâtre et cinéma sont au line-up de ce programme parallèle, en présence de pays comme la Corée du Sud, l’Indonésie et la Bulgarie.

Spot Officiel de la 37ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis #FILT2K23 :

Nouveauté cette année, Les visiteurs auront un accès plus facile aux livres exposés dont le nombre total est de 500 milles titres grâce à une application qui sera installée à l’entrée des halls et qui permettra de les aider à trouver les ouvrages qui les intéressent.

3 ateliers seront dirigés par l’invitée spéciale de la Foire, Ghazal Al Baghdadi, fondatrice de “Allamatni Kenz”, qui vient pour la 1ere fois à la rencontre des enfants et des parents tunisiens. De plus, une dictée en arabe sera organisée en partenariat avec l’association de la foire du livre pour enfants de Sfax.

S.B.