L’Académie du Lac lance le Jeu concours Minute Environnement ou دقيقة_بيئة pour tous les élèves Tunisiens

Un jeu concours intitulé Minute Environnement (دقيقة_بيئة) est lancé par L’Académie du Lac et le Collège du Lac pour tous les élèves Tunisiens. L’objectif de ce concours est de sensibiliser les citoyens quant à l’importance d’adopter de petits gestes faciles pour aider à protéger la planète.

La sensibilisation générale est utile et indispensable pour tous les tunisiens. Chacun d’entre nous doit se sentir concerné par sa position de citoyen éco-responsable et se positionner en tant qu’acteur incontournable pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement. Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle!

Adopter un comportement écologique responsable permet aussi de réduire sa facture de consommation d’énergie et de préserver son budget sans pour autant toucher à son confort.

Comment participer à la compétition #دقيقة_بيئة?

Vous êtes élèves dans une école primaire Tunisienne ou dans un collège tunisien, privé ou public vous pouvez participer au concours Minute Environnement (دقيقة_بيئة) en filmant une vidéo de moins d’une minute, qui montre des gestes écoresponsables de recyclage et/ou d’économie d’eau / d’électricité.

Il faut par la suite la poster sur TikTok entre le 15 et le 30 avril 2023 en identifiant @académie du lac et en ajoutant les hashtags suivants: #academie_du_lac ‎#دقيقة_بيئة ‎#الماء ‎#ضوء #رسكلة #بلادنا . Démonstration en vidéo partagée par la page l’Académie du Lac :

Pour gagner la compétition #دقيقة_بيئة , il faut voter pour la vidéo qui expose les meilleurs gestes écoresponsables. La vidéo ayant reçu le + de « j’aime » permettra à la famille la plus écoresponsable de gagner un cadeau symbolique.

Soyez créatifs! Toutes les idées sont les bienvenues!

Tekiano