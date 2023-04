Salon L’éducation autrement 2023 à Tunis et à Sousse

Le Salon L’éducation autrement 2023 s’organise durant 2 jours à Tunis (les 26 et 27 avril à l’Espace Arena au LAC 1) et 2 jours à Sousse (les 28 et 29 avril à l’hôtel El Mouradi Club Kantaoui).

Le salon qui se présente comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’éducation, les jeunes startupeurs et les investisseurs en Tunisie est organisé par Odesco et Takiacademy pour une 2ème fois après une première édition réussie en 2019.

C’est une occasion pour les établissements éducatifs Tunisiens , les professionnels du EdTech et les experts de l’enseignement pour se réunir en tant que communauté et profiter des 2 jours du salon pour discuter des stratégies numériques, de la pédagogie et de la technologie, lit-on sur le site du salon.

Un salon d’exposition sera aménagé pour les universités, les écoles primaires, les collèges et lycées, les centres de formation, les startups éducatives …En plus d’une salle de conférences et un espace plénière.

Enseignants et professionnels de l’éducation sont invités à venir s’informer et débattre des multiples impacts du numérique (ses outils, ses techniques, ses usages, ses acteurs) sur l’éducation, les élèves, les enseignements et l’organisation scolaire.

L’inscription au Salon de l’Education 2023 est gratuite et ouverte à tous sur le site: saloneducation.tn/Inscription

