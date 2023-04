Truth GPT : Elon Musk développe sa propre Intelligence artificielle

Récemment et depuis que ChatGPT a été lancé, les initiatives liées à l’IA sont en phase exponentielle. Elon Musk vient d’annoncer son intention de concevoir sa propre Intelligence artificielle, convaincu de pouvoir élaborer la meilleure solution qui soit.

Baptisé “TruthGPT”, cette IA vise à rechercher la vérité maximale et de rivaliser avec les autres logiciels déjà existants qui, selon lui, ne sont pas suffisamment réglementés.

« Je vais lancer quelque chose qui s’appelle Truth GPT ou une IA qui recherche la vérité maximale et qui essaie de comprendre la nature de l’univers », a déclaré l’entrepreneur lors d’un entretien sur la chaîne américaine FoxNews.

Le milliardaire estime qu’il s’agit de la « meilleure voie » pour garantir la sécurité de l’humanité, car « une IA qui se soucie de comprendre l’univers ne risque pas d’anéantir les humains, parce que nous sommes une partie intéressante de l’univers ».

D’après le Financial Times, Elon Musk a récemment recruté Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, qui ont tous deux travaillé chez DeepMind, la division d’IA d’Alphabet (la société mère de Google). De plus, il a acheté environ 10 000 processeurs graphiques, indispensables pour entraîner des modèles de langage, qui constituent la base des systèmes d’IA générative.