La syrienne Faia Younan promeut la Tunisie à travers la chanson “Nefrah Barsha” (vidéo)

La syrienne Faia Younan promeut la Tunisie à travers une chanson en Tunisien intitulée “Nefrah Barsha” (Cela me rend très heureuse). Tournée entièrement entre la médina de Tunis, l’avenue Habib Bourguiba et Sidi Bou Said, la chanteuse populaire s’est entourée d’une équipe Tunisienne pour préparer ce nouveau single de l’album “Aswatna” (Nos voix).

Très aimée en Tunisie, ou elle revient chanter régulièrement, Faia Younan a déjà posté sur ses comptes sur les réseaux sociaux plusieurs reprises de chansons tunisiennes. Pour ce nouvel opus aux sonorités tunisiennes, elle a fait appel à Mohamed Biskri pour les paroles et Mohamed Lassoued pour la composition.

Le clip de la chanson donne une très belle image de la capitale tunisienne et ses environs et donne envie de les visiter. Découvrez le clip de la chanson Nefrah Barsha réalisé par l’artiste Rabeb Srairi. Il est dans le top 5 des tendances musicales, une journée après sa mise en ligne sur Youtube:

A noter que l’album Aswatna, est un album de chansons provenant de différents pays arabes dans lequel Faia Younan chantera pour la première fois dans des dialectes autres que le dialecte de son pays d’origine, La Syrie. Elle précise que les chansons adopteront la musique et les spécificités du pays choisi afin de refléter la richesse et la diversité de notre musique arabe.

I.D.