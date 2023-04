Ooredoo fête l’Aïd Al Fitr avec une surprise de taille pour ses clients

À l’occasion de la fête de Aïd Al Fitr et dans la continuité de ses initiatives visant toujours à partager la joie et le bonheur de ses clients et de tous les tunisiens lors des grandes occasions, Ooredoo a cette année réservé une surprise de taille pour ses clients.

En effet, Ooredoo Tunisie a offert à cette occasion, de nombreux cadeaux de valeur et à la pointe de la technologie à ses visiteurs et clients dans ses magasins dans les quatre coins de la Tunisie.

Le but étant d’apporter joie et gaieté au plus grand nombre possible de foyers tunisiens à l’occasion de l’Aïd, cette occasion si chère aux cœurs des Tunisiens et des musulmans du monde entier.

« Nous avons à cœur chez Ooredoo de partager la joie et la félicité de toutes les importantes occasions avec nos chers clients, et sur la base de ce principe, nous avons voulu aujourd’hui dessiner sourire et satisfaction sur les visages des grands et réjouir le cœur des petits avec de telles initiatives, qui sont considérées comme partie intégrante du programme de responsabilité sociétale d’Ooredoo “Tounes t3ich” », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie, à cet effet.

Ooredoo, et par le biais de ces initiatives innovantes, tend continuellement à renouveler le lien fort et unique qu’elle entretient avec ses clients depuis maintenant plus de 20 ans.

Ooredoo vous souhaite Aid Mabrouk.