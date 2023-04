Forum des mobilités, Etudier en France à l’Institut français de Tunisie les 28 et 29 avril 2023

Le Forum des mobilités ; Etudier en France s’organise à l’Institut français de Tunisie les 28 et 29 avril 2023. Il est destiné aux étudiants qui rêvent de rejoindre les bancs d’une université ou d’une école française et qui ont besoin de se renseigner sur l’offre disponible.

Le Forum des mobilités, Etudier en France permet d’avoir des informations sur les admissions dans les universités publiques, les études d’ingénieurs, les classes préparatoires,les arts et métiers, les études en médias, les écoles de management et de commerce, les domaines du digital, et bien d’autres formations en France.

Seront présents au forum des établissements d’enseignement supérieur français de renom, publics et privés, des établissements d’enseignement supérieur tunisiens proposant des co-diplomations, des doubles-diplomations ou des partenariats avec la France, des agences de promotion de l’enseignement supérieur français, des services de l’équipe France en Tunisie : le Centre de langue en plus de l’office français de l’immigration et de l’Intégration.

Le Forum des Mobilités c’est aussi des conférences très riches, animées par des experts et intervenants de qualité pendant les 02 journées. Les équipes de Campus France seront aussi présentes pour répondre à toutes vos questions.

Notamment au programme : les conditions d’accueil des étudiants étrangers en France, l’obtention d’un passeport talent, les contrats “jeune professionnel”, les programmes de bourses et plus encore…

En participant au Forum vous aurez également la chance de remporter plein de prix : des billets d’avions pour Paris, des week-ends à Hammamet, des tablettes et d’autres cadeaux.

Pour assister au Forum des mobilités, Etudier en France il faut s’inscrire en ligne sur le site https://www.forum2023.tn/.

Pour avoir une idée sur les institutions et les universités qui seront présentes au forum des mobilités, rendez-vous sur la page de Campus France Tunisie.

Tekiano