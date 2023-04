Heiny Srour en Tunisie en marge du cycle “L’heure de la libération a sonné” à la Cinémathèque Tunisienne

La réalisatrice libanaise Heiny Srour sera présente en Tunisie dans le cadre du cycle “L’heure de la libération a sonné” proposé par la Cinémathèque Tunisienne du 25 au 29 avril 2023 à la cité de la culture de Tunis.

Les cinéphiles sont invités à découvrir quatre films majeurs de l’oeuvre de la cinéaste libanaise Heiny Srour, considérée comme l’une des premières femmes cinéastes dans le monde arabe.

Programme du cycle “L’heure de la libération a sonné” :

Mardi 25 avril 2023 :

18h30 : L’HEURE DE LA LIBÉRATION A SONNÉ, dir. Heiny Srour, 1974, Liban, 62’

Synopsis : Ce film est le seul et unique témoignage tourné au plus profond de l’ex «Zone Libérée» du Dhofar, Sultanat d’Oman, sur une expérience sociale totalement laïque, démocratique et féministe en terre arabe et musulmane. Et cela lui donne aujourd’hui une actualité brûlante en ces temps de boucheries confessionnelles, de fondamentalisme religieux et de despotisme.

Mercredi 26 avril 2023 :

18h30 : THE SINGING SHEIKH, dir. Heiny Srour, 1991, Liban, 10’

Synopsis : Cheikh Imam Mohammad Ahmad Eissa, né en 1918, est considéré comme la voix des opprimés, ses chants ont accompagné leurs luttes et leurs combats. Il perçait les ténèbres pour tisser des chants enthousiastes : “Dans les ténèbres de l’injustice, tu n’as pas d’autre guide que les yeux des mots”.

18h30 : FEMMES DU VIETNAM, dir. Heiny Srour, 1995, Liban, 52’

Synopsis : Ce film suit la participation des femmes dans la guerre du Vietnam qui s’est terminée en 1975.

(Samedi 29 avril 2023 à 16h00 : 2ème projection)

Jeudi 27 avril 2023 : (Salle Sophie El Gouli)

10h30 : Rencontre avec la réalisatrice libanaise Heiny Srour/ Modération : Hajer Boujemaa

18h30 : Projection du film LEÏLA ET LES LOUPS, dir Heiny Srour, 1984, Liban, 90’

Synopsis : Leïla fouille 80 ans d’histoire du Moyen-Orient pour en réfuter la version masculine et coloniale. Elle découvre que le Patriarcat opprime aussi les hommes.

(Samedi 29 avril 2023 à 18h30 : 2ème projection)

Vendredi 28 avril 2023 :

16h30 : Lectures à la bibliothèque spécialisée “Mohamed Mahfoudh”/ Thématique : Cinéma, Femmes, Résistance. Séance animée par : Rym Mouelhi & Chiraz Ben Mrad

18h30 : Projection du film L’HEURE DE LA LIBÉRATION A SONNÉ, dir. Heiny Srour, 1974, Liban, 62’

Heiny Srour est née au Liban en 1945. C’est la première réalisatrice arabe à avoir l’un de ses films, “L’Heure de la libération a sonné”, sélectionné au Festival de Cannes. Elle était enseignante, journaliste, critique et intéressée par le cinéma du Tiers monde avant d’aller à Paris pour étudier l’anthropologie.

Dans ses films, elle se penche sur le rôle que joue la femme arabe dans les révolutions. Elle a tourné des films à Oman, au Vietnam et a réalisé une fiction qui parle de la mémoire collective du peuple palestinien et libanais.

Tekiano avec la cinémathèque Tunisienne