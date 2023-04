Météo en Tunisie : Températures en hausse relative

La Météo en Tunisie affiche des températures en hausse relative mercredi 26 avril 2023, et ces températures poursuivront leur ascension durant les prochains jours informe l’INM. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés sur les régions côtières nord et oscilleront entre 28 et 35 degrés sur le reste des régions.

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui pourra atteindre 40 km/h près des côtes nord et la mer sera houleuse à agitée dans le nord et peu agitée à houleuse sur les côtes Est.