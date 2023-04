Pèlerinage de la Ghriba 2023 : Augmentation de 40% du nombre des visiteurs selon Perez Trabelsi ! Dates, programmation et préparatifs à Djerba.

Le pèlerinage de la Ghriba 2023, sur l’île de Djerba est prévue cette année à partir du jeudi 4 mai pour se poursuivra jusqu’au mardi 9 mai, a indiqué, le chef du comité d’organisation du pèlerinage, Perez Trabelsi.

Ce culte annuel marquée par l’arrivée de plusieurs pèlerins de confession juive sur l’île tunisienne afin de visiter la synagogue de la Ghriba, verra cette année une augmentation de 40% en termes de nombre de visiteurs par rapport à la saison dernière.

Entre 7 et 8 mille pèlerins ayant déjà réservé ou enquis des dates de la visite, dont des personnalités diplomatiques sont attendus à Djerba a fait savoir Trabelsi.

Le pèlerinage juif de la Ghriba revêt également un aspect touristique et contribue à drainer les visiteurs, à stimuler la dynamique économique sur l’île, d’où les préparatifs au niveau de la commune d’El Riadh à Houmet Souk et les régions adjacentes observables à travers les opérations d’embellissement et d’aménagement des lieux, a-t-il fait remarquer dans une déclaration à l’Agence TAP.

Tekiano avec TAP