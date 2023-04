La Fête des Bergers s’organise dans sa 11e édition à Djebel Semmama du 27 au 30 avril 2023. Des bergers, des artistes et des amoureux de la nature du monde entier sont invités dans cette magnifique région du nord ouest tunisien, relative à la délégation de Sbeïtla.

Initiée par le Centre Culturel des Arts et des Métiers de Semmama, cet événement est porté par Adnen Helali, l’artiste, curateur culturel, passionné de sa région et désireux de promouvoir ses traditions et ses spécificités qui ne se trouvent nul par ailleurs.

La fête des Bergers sera occasion de découvrir des créations artistiques et artisanales réalisées par des artistes et artisan.e.s de la région de Semmema et d’autres lieux du monde entier notamment de Suisse. L’ambassade de Suisse en Tunisie informe que les artistes helvétiques seront présents à travers la pièce « Généalogie de Chèvre » de la Suissesse et bergère Piera Gianotti, la création « M’rachines » de la troupe suisse Onyrikon dont les interprètes sont de jeunes artistes de Semmama , ou encore l’atelier de théâtre animé par Piera Gianotti.

Programme de la Fête des Bergers du 27 au 30 Avril 2023 :

-Jeudi 27 avril : Al Malga…

9h du matin : « Malga Al Hattaya » : Conférence de presse (théâtre Fellaga).

11H30 : Visite rythmée du centre culturel du Djebel et vernissage de l’exposition graphique « Transhumance » de Khaled Khayati.

14h : Transhumance : Départ vers Mahdia

-Atelier itinérant « TRIG » sur la route avec la participation des artistes tunisiens et étrangers.

20h : Spectacle « Digourdiya » par les Bergers de Semmama et leurs invités du monde à l’ouverture du Forum méditerranéen des droits économiques et sociaux des travailleuses agricoles (Mahdia Palace).

– Vendredi 28 avril : Temps sauvage au théâtre Fellaga

9h : Le Dialogue des Flûtes : Mustapha Dhibi et Abbès Abbassi (Tunisie), Niaz Hunzai (Pakistan), Abrouz Essebti (Algérie) et David Guitiérrez (Chili).

12h : Pique-Nique musical animé par Esther Ferga (Espagne), Abdelmonem Khachnaoui (Tunisie), Christine Moitiez et Bernard Cotroux (Belgique), Fernando Sanchez (Mexique) et Cristian Ruiz (Argentine).

15h : Les femmes de Gouleb (Théâtre Fellaga).

17h : Généalogie de Chèvre par Piera Gianotti (Suisse).

18h 30 : Retour à l’hôtel.

21h : Soirée Ciné suivie d’un débat avec les réalisateurs à l’hôtel : « Le Film de Nikolin » de Olmo Cerri, « Hôtel Al Naim » de Manuel Perrone et Shirine Abou Chaqra, « Flaminio » de Aron Selmi, « Semmama Story » de Nabda Art et TCSE.

– Samedi 29 avril : Sons et immersions

8h : Déambulation de la troupe Airs d’oasis (Lybie).

9h à midi : Ateliers interculturels et improvisations pastorales.

12h : « Gastrono’Mont » : Fête gastronomique.

14h : Trèfle : Concert de musique irlandaise par David Gutiérrez (Chili), Fernandez (Mexique) et Cristian Ruiz (Argentine).

15h : « Mr Blite », spectacle de magie et de clownerie par Ovidi Liorrenti (Espagne).

17h : « M’rachines » par la troupe suisse Onyrikon et les Bergers de Semmama, mise en scène de Juri Cainaro (Suisse) et Beatriz Cavanero (Mexique).

21H : Concert de flûte et de Rebab à l’hôtel : « De Hunza à Semmama », par Niaz Hunzai (Pakistan).

– Dimanche 30 avril : Carna’Jbal, Carna’mont

8h : Déambulation de la troupe « N’memcha » (Algérie) et « El F7oula » (Tunisie) et « Morzoug » (Lybie).

9h : Caravane sanitaire avec la participation de la plateforme « Tbibrouhek », de Dr Rafik Boujeddaria et de la direction régionale de la santé à Kassrine.

9h30 : Atelier de théâtre animé par Piera Gianotti.

10h : « Mr Blite »,Spectacle de magie et de clownerie par Ovidi Liorrenti (Espagne).

12h : Epilogue : La troupe immersive TRIG présente « Hattaya’âme ».

14h : Retour à la Transhumance : Départ vers Sidi Amor Bouhajla…

« Une route n’est pas une route à moins qu’elle n’ait pas de fin ». Mahmoud Messaadi.

La fête des Bergers constitue un moment d’immersion culturelle inédit dans l’univers de cette région de Semmama qui raconte, par ses différentes composantes la résistance culturelle et intellectuelle admirable du djebel.

Cette édition entre dans le cadre du projet TACIR mis en œuvre par AMAVI en partenariat avec le Centre Culturel de Semmama et l’Association CIRTA pour la culture et la jeunesse au Kef.

