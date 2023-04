Gabès Cinéma Fen : une 1ère journée marquée par l’inauguration d’El Kazma, du VR Corner et film Ashkal

Gabès Cinéma Fen qui s’étale sur 6 jours cette année du 27 avril au 02 mai 2023 a débuté dans une ambiance conviviale, marquée par les échanges entre artistes et visiteurs. À la différence des nombreux autres festivals cinématographiques, aucun tapis rouge n’a été déroulé lors du festival de Gabès. La manifestation a directement commencé avec l’inauguration de El Kazma et le VR Corner suivie de la projection du long-métrage multiprimé de Youssef Chebbi, “Ashkal”.

El Kazma : une exposition d’art video qui porte un regard sur le monde contemporain

El Kazma est une exposition internationale d’art vidéo qui prend place sur la corniche de Gabès, à proximité du bunker de la Seconde Guerre mondiale qui lui a donné son nom. Fondée par la section Art Vidéo du festival Gabès Cinéma Fen, El Kazma est intéressée par les perspectives des artistes-curators tunisiens et internationaux dont les œuvres sont présentées dans des conteneurs,

Le public de Gabès a la possibilité de découvrir des propositions fortes en lien avec l’image et les contextes politiques, socioculturels, technologiques ou environnementaux qui prévalent dans le monde.

Une immersion unique dans l’univers des artistes, retour en vidéo sur l’inauguration de cet espace, le vernissage d’El kazma

Ouverture des projections avec le film Ashkal de Youssef Chebbi

Le Complexe Pilote de Jeunesse Gabès a accueilli la projection du long-métrage tunisien Asshkal de Youssef Chebbi en présence du réalisateur et de son acteur principal Mohamed Grayaâ. Projeté dernièrement dans les salles de Tunisie, ce film tunisien a fait sensation lors de ses diffusions internationales et cumulé plusieurs prix. Il a été Antigone d’or, prix de la critique et prix de la meilleure musique, Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2022 et Étalon d’or de Yennenga, FESPACO 2023.

Mêlant les genres fantastique et thriller (le film est interdit au moins de 12 ans) , ce premier opus solitaire de Youssef Chebbi nous invite à plonger dans un univers sombre au coeur d’un enquête policière inédite, synopsis : Dans les jardins de Carthage en Tunisie, un quartier neuf mêle constructions modernes, chantiers abandonnés et friches vacantes. Lorsqu’un gardien est retrouvé calciné sur un chantier, Batal, un enquêteur expérimenté, est chargé de l’affaire avec l’aide de sa nièce Fatma…

Après la projection un débat riche modéré par Ikbal Zalila a été lancé avec les cinéphiles.

VR Corner : une expérience sensorielle immersive à Gabès

Autre inauguration phare de cette première journée, celle du coin de réalité virtuelle ou VR Corner au centre universitaire d’animation culturelle et sportive de Gabès. Munies de leur casques, les testeurs sont invités à vivre une expérience sensorielle particulière. Plusieurs mini-films aussi bien d’animation , des films de fiction ou documentaire sont proposés pour une immersion individuelle dans un univers à part.

Des histoires captivantes à découvrir aussi bien pour le grand public que les petits et qui laisse une empreinte particulière sur ceux qui s’essayent à cette nouvelle expérience cinématographique basée sur les les dernières innovations de réalité virtuelle et le récit immersif.

Le cinéma Agora de Gabès, principale salle de cinéma de la ville, sensé accueillir les principales projections étant en rénovation cette année, il proposera néanmoins des projections à ciel ouvert.

Le programme complet de Gabès Cinéma Fen est disponible en ligne et sur la page facebook du festival gabescinemafen.

S.B.