WhatsApp : Il est désormais possible de connecter plusieurs smartphones à un même compte

WhatsApp, la messagerie verte la plus populaire au monde a finalement annoncé le déploiement de sa fonctionnalité la plus attendue auprès du grand public : la possibilité de lier un seul compte à plusieurs smartphones.

Jusqu’à présent, il était tout à fait possible de se connecter à WhatsApp depuis plusieurs appareils différents grâce à la version web et de bureau de l’application, qui permettaient de se connecter et s’identifier avec son numéro de téléphone. Cependant, un obstacle persistait : un compte WhatsApp ne pouvait être associé qu’à un seul numéro de téléphone, rendant impossible la connexion à partir d’un deuxième smartphone.

La dernière mise à jour de WhatsApp a résolu cette limitation en permettant la connexion de jusqu’à quatre smartphones à un seul compte. Meta, la société mère de WhatsApp, précise également que chaque appareil se connectera de manière autonome, ce qui signifie que tous les messages et appels bénéficieront du chiffrement de bout en bout, l’un des arguments de vente les plus importants de l’application.

En plus, si le smartphone principal – c’est-à-dire celui à partir duquel vous connectez les autres – reste inactif pendant une période prolongée, tous les smartphones seront déconnectés automatiquement afin de garantir la sécurité du compte.