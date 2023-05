La Fondation BIAT célèbre la 2ème promotion de l’Exécutive Master en Management et Politique de la Culture. A cet effet, une cérémonie de remise des diplômes a été organisée en l’honneur des lauréats de la deuxième promotion de l’Exécutive Master en Management et Politique de la Culture a été organisée conjointement par La Fondation BIAT et l’Université Paris-Dauphine – Tunis.

Ce programme éducatif de haut niveau a été initié et soutenu par la Fondation BIAT, développé par l’institut Tunis Dauphine, sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles de la Tunisie. Reconnu au niveau international, ce mastère universitaire ouvre des perspectives d’accès à des fonctions transversales d’administration et de gestion dans le secteur culturel.

La Fondation BIAT et l’Université Paris-Dauphine – Tunis ont célébré la remise des diplômes de la deuxième promotion de l’Exécutive Master en Management et Politique de la culture lors d’un évènement dédié, organisé le 27 avril 2023 à la cité de la culture.

L’Exécutive Master est un Diplôme d’Université dont la vocation est de former des personnes appartenant au monde de la culture, afin de renforcer leurs compétences managériales, avoir une meilleure compréhension de l’écosystème culturel en Tunisie, et détenir les outils pour entreprendre leurs propres projets professionnels.

Depuis 2019, 86 candidats se sont inscrits à ce programme avec des profils différents portant chacun des idées de projets touchant à des domaines d’activité qui s’apparentent avec les industries créatives et culturelles, comme le théâtre, cinéma, musée, sculpture, peinture, art contemporain, musique, livre, production artistique.

Deux promotions ont déjà bénéficié de cette formation de 18 mois, qui comporte plus de dix modules dispensés par des professeurs et des experts universitaires tunisiens et français. Une formation enrichissante et complète traitant l’histoire de l’art et de la culture, les politiques et économie de la culture, le droit de la culture, les principes fondamentaux de la gestion et de la comptabilité et fiscalité, marketing communication et publics, la conception et gestion de projet, spectacle vivant ainsi que la mise en valeur du patrimoine.

Créée en 2014, la fondation BIAT fait partie intégrante de la politique de responsabilité sociétale de la BIAT. C’est ainsi que depuis sa création, la Fondation BIAT s’est donnée pour mission de doter les jeunes tunisiens de compétences, d’une ouverture culturelle et d’un esprit entrepreneurial. Elle a également développé des programmes pour les accompagner dans l’excellence et la citoyenneté. A travers ses actions la Fondation BIAT entend donner à ces jeunes les moyens de devenir entreprenants et économiquement indépendants pour qu’ils puissent créer de la valeur et contribuer au développement de leurs communautés.

Banque citoyenne intégrant la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie, la BIAT entend jouer pleinement son rôle dans le développement durable et s’attache à adopter un comportement socialement responsable et respectueux de l’ensemble de ses partenaires. Elle intègre ainsi les principes de la responsabilité sociétale et environnementale dans sa stratégie, ses objectifs et leurs mises en œuvre afin d’assurer une croissance en cohérence avec les intérêts de toutes ses parties prenantes.

A propos de la Fondation BIAT pour la jeunesse

Créée en mars 2014, la Fondation BIAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création et la diversité culturelle, et la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et l’entrepreneuriat. La Fondation BIAT est une traduction concrète et pérenne de l’engagement citoyen et de la démarche de responsabilité sociale de la BIAT. http://www.fondationbiat.org.tn/

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

Tekiano avec communiqué