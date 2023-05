Les sportifs les mieux payés en 2023 , Ronaldo en tête : TOP 10 des sportifs les plus riches selon Forbes

Les sportifs les mieux payés en 2023 ont été révélés dans le nouveau classement annuel établi par le magazine américain Forbes. Et c’est Cristiano Ronaldo qui arrive sans surprises en tête du classement Frobes de 2023 à la suite de la signature de son contrat extravagant avec le club saoudien Al-Nassr.

Le sportif le mieux payé au monde en 2023 cumule 136 millions de dollars de revenus (124 millions d’euros), devançant deux autres stars du football l’argentin Lionel Messi et et le français Kilian Mbappé, selon le classement annuel de Forbes publié mardi.

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo âgé de 38 ans et a nouveau en tête du top 10 des sportifs les plus riches au monde après l’avoir été en 2016 et en 2017. Engagé jusqu’en 2025 avec Al-Nassr, Ronaldo percevra un salaire annuel de 75 millions de dollars, estime le média spécialisé américain qui anticipe par ailleurs “des opportunités de marketing supplémentaires” dans ce pays dont il est désormais un ambassadeur sportif officieux.

Top 10 des sportifs les mieux payés en 2023 selon Forbes :

1. Cristiano Ronaldo (foot), 136 millions de dollars

2. Lionel Messi (foot), 130 millions

3. Kylian Mbappé (foot), 120 millions

4. LeBron James (basket), 119,5 millions

5. Canelo Alvarez (boxe), 110 millions

6. Dustin Johnson (golf), 107 millions

7. Phil Mickelson (golf), 106 millions

8. Stephen Curry (basket), 100,4 millions

9. Roger Federer (ex-tennis), 95,1 millions

10. Kevin Durant (basket), 89,1 millions

