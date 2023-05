Météo en Tunisie : Températures en légère hausse et pluies locales 

La Météo en Tunisie est marquée par des températures en légère hausse mercredi 03 mai 2023 et des nuages passagers à localement denses sur le nord et le centre avec quelques pluies locales prés des côtes nord.

Vent relativement fort de 30 à 50 km/h prés des côtes, faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays et devient relativement plus fort sur le sud-est en fin de journée.

Mer moutonneuse dans le golfe de Gabès et agitée sur les autres côtes à très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 19 et 25 °C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 25 et 31°C ailleurs.