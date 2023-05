Turquie : Plus de 2,5 millions de visiteurs ont participé au Teknofest 2023

Le Teknofest, un salon dédié à l’aviation, l’espace et la technologie, qui s’est tenu en Turquie du 27 avril au 1er mai 2023, a connu une participation exceptionnellement élevée lors de sa dernière édition.

Selon les autorités locales, cette édition a battu tous les records mondiaux en matière d’événements technologiques, en rassemblant plus de 2,5 millions de visiteurs.

Le salon se déroule à l’aéroport Atatürk d’Istanbul et inclut de nombreux évènements, à savoir des ateliers, des concerts, des démonstrations et même des meetings aériens, auxquels participent des géants de la technologie et de l’industrie.