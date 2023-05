HTC va faire son retour sur le marché des smartphones ?

La marque taïwanaise HTC, qui a connu des succès par le passé, a perdu du terrain face à la concurrence. Cependant, elle tente de se relancer avec un nouveau smartphone, le HTC U23 Pro. Ce modèle, qui n’a pas encore été officiellement annoncé, a été repéré sur la plateforme de benchmark Geekbench par PhoneArena, ce qui a révélé ses caractéristiques techniques.

Le HTC U23 Pro se présente comme un smartphone haut de gamme doté d’une fiche technique impressionnante : un écran Super AMOLED de 6,64 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 7 Gen 1, un SoCocta-core gravé en 6 nm et compatible 5G.

Il est également accompagné de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage interne, extensible via une carte microSDXC.

En plus, le HTC U23 Pro est équipé d’un système de caméra arrière à triple capteur, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose également d’une caméra selfie de 16 mégapixels.

Ainsi, il est capable d’enregistrer des vidéos en résolution 4K à une fréquence de 30 ou 60 images par seconde.

De plus, Ce smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 65 W, ce qui lui permettrait de se recharger complètement en seulement 22 minutes.

Il est à noter que pour le moment, il n’y a aucune annonce officielle de la part de HTC en ce qui concerne la sortie et le prix du HTC U23 Pro.