Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 projeté dans les salles de cinéma de Tunisie (B.A. & Synopsis)

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 , le troisième et dernier volet de la trilogie de films Marvel autour des personnages de Les Gardiens de la Galaxie, est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie depuis le 03 mai et sort aux USA le 05 mai 2023.

Ecrit et réalisé par James Gunn avec Chris Pratt et Zoe Saldana , ce film de super-héros d’une durée de 2H30, est très attendu par les fans des Avengers et des héros de Marvel, et pour cause! Ce film signe la fin d’une saga de science-fiction qui rassemble les cinéphiles passionnés d’aventure dans l’espace depuis la sortie du volume 1 en 2014, suivi du volume 2 en 2017.

Bande-annonce du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 :

Synopsis de Gardiens de la Galaxie Vol. 3: Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des Souverains, faire face au créateur de Rocket qui veut le récupérer à tout prix et défier Adam Warlock prêt à tout pour les tuer…

