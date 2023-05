Des bourses d’études au Japon pour l’année 2024 au profit des élèves et étudiants Tunisiens

Des bourses d’études au Japon pour l’année 2024 sont proposées par l’Ambassade du Japon en Tunisie au profit des élèves et étudiants tunisiens afin de leur offrir la possibilité d’étudier dans les collèges technologiques et universités japonaises.

L’ambassade du Japon annonce l’ouverture des candidatures pour tenter d’obtenir ces bourse d’études au Japon au titre de l’année scolaire 2024-2025 , offerte par le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon (MEXT).

Deux catégories de bourses d’études au Japon sont mises à la disposition des candidats :

– « College of Technology students » destinée aux élèves ou étudiants ayant un baccalauréat ou qui sont en cours de terminer leurs études secondaires. (nés à partir de 2 avril 1999). Plus de détails sur ce site : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-technology.html

– « Research students » destinée aux étudiants ayant un diplôme universitaire pour accomplir un master ou un doctorat au Japon (nés à partir de 2 avril 1989). Plus de détails sur ce site : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html

Les étudiants et élèves qui désirer candidater doivent avoir la nationalité Tunisienne, être en bonne santé physique et mentale (le handicap physique n’est pas considéré comme un facteur d’élimination si la personne est totalement indépendante) et avoir la volonté d’apprendre la langue japonaise.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé pour le vendredi 26 mai 2023.

Les dossiers de candidature sont disponibles sur la page Facebook et le site web de l’Ambassade du Japon qui invite les candidats à consulter son site web pour plus d’informations sur les délais et les critères de sélection.

I.D.