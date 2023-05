La magie opère au Port de Gabès à travers la performance Artistique “Draga” de Rami Harrabi (vidéo)

Le Port de Gabès a abrité une performance artistique inédite. L’artiste Rami Harrabi a proposé un mini spectacle exceptionnel en collaboration avec une troupe de Aissaouia de Gabès dans le cadre de la programmation de Gabès Cinéma Fen 2023 qui s’est clôturée le 02 mai.

La musique de Rami Harrabi a fait voyager les spectateurs sur place. Les artistes ont installé leur matériel et instruments devant des dizaines de bateaux qu’on a sorti dans l’aire de carénage au port de pêche de Gabès. La force de cette performance consiste à fondre complètement dans le décor dans lequel elle évolue.

On croirait presque entendre les navires annonçant leur départ ou leur arrivée, tout en y ajoutant une touche mélodieuse et en imposant le rythme de la confrontation contre les vagues et les dangers du grand bleu…

Rami Harrabi explique que son travail consiste en une performance sonore, où des sons vont être générés avec des machines analogiques, des modules, des synthétiseurs et des pédales d’effets. Il expérimente une fusion entre la musique traditionnelle tunisienne, spécifiquement le Mezwed et la musique électronique en duo avec un percussionniste traditionnel dans le port de Gabès.

Vidéo de la performance artistique Draga de Rami Harrabi:

A travers la performance artistique Draga, Rami Harrabi qui est passionné par l’art, les instruments, les traditions et les rituels arabes et nord-africains, ambitionne de créer une ambiance musicale unique qui allie l’acoustique et l’électronique, la tradition et l’innovation.

Draga est un projet dont la direction artistique est assurée par Malek Gnaaoui et est produit en partenariat avec La Boîte_ Un lieu d’art contemporain pour le compte du festival Gabès Cinéma Fen.

S.B.