Foire aux fleurs et aux plantes ‘Folarlies’ du 14 au 28 mai 2023 au parc du Belvédère de Tunis

La foire aux fleurs et aux plantes “Folarlies” se tiendra pour sa 26ème édition du 14 au 28 mai 2023 au parc du Belvédère de Tunis. Il sera dressé à l’occasion des tentes et des stands sur la pelouse de la deuxième porte du parc belvédère Tunis (au niveau de la place Pasteur), informe l’Association des Amis du Belvédère.

Comme tous les ans, les exposants viennent de toute la Tunisie pour gâter les visiteurs avec une variété et diversifiée exceptionnelle de plantes, de pots, de décoration du jardin, d’outils de jardinage et de maintenance, avec des eaux florales et produits du terroir etc.

Ils sont de Bizerte, de Tabarka, de Nefza, de Testour, de Maamoura,.de Bou Argoub, de Grombalia, de Dharoufa, de Hammamet, de Chott Myriam, de Moknine, de Monastir et de Gabès.

Nous avons aménagé en plein air et sous abri un espace spécial pour des rencontres et des échanges autour des thématiques en lien avec l’agriculture urbaine, des plantes ornementales et comestibles, du compostage, de la permaculture et des semences, ajoute l’Association des Amis du Belvédère, organisatrice de l’événement.

