Google propose désormais un compte sans mot de passe

Google propose maintenant une nouvelle méthode appelée “passkey”, qui est en train de remplacer le mot de passe, pour ses services tels que YouTube, Gmail, et Google Drive.

Si vous activez cette fonctionnalité et disposez d’appareils compatibles, Google ne vous demandera plus de saisir votre mot de passe lors de la connexion.

En effet, Le système de passkey est basé sur des clés cryptographiques et offre à la fois plus de sécurité et de praticité que les mots de passe.

Google has started rolling out support for passkeys on all major platforms as a safer and easier alternative to passwords.

You can sign in with a fingerprint, face scan, or screen lock PIN instead of struggling to remember another password.

Poll at the end of the thread. 🧵 pic.twitter.com/Wl7cgSEMnp

— Georgiana Bîrdan | @egldwomen MINT LIVE NOW (@georgianabirdan) May 3, 2023